Altın fiyatlarında son durum

Yatırımcıların Fed toplantısı öncesinde temkinli olmak istemeleri, Fed'in varlık alım programını yavaşlatma sinyalleri verebileceği endişeleri altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu.

Spot altın fiyatı 1794,76 dolar/ons seviyesine kadar gerilemenin ardından 1797,79 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, altın fiyatının Fed toplantısı tamamlanana kadar 1790-1810 dolar/ons aralığında dalgalanacağını öngörüyorlar.

KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Gram altın da kritik seviye olan 500 liranın altında seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın 818 liradan, Cumhuriyet altını 3 bin 325 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 494 LİRA SEVİYESİNDE

Ons altındaki düşüş ve doların 8.55 lira seviyelerinde denge bulmasıyla birlikte gram altın tarafında da gerileme görüldü. Gram altın gün içinde en düşük 493.5 lira, en yüksek 495.4 lira seviyesini gördü.

Yeni Şafak