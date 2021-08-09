Altın fiyatlarında son durum

Haftanın ilk işlem gününde yatırım yapmaya hazırlanan vatandaşlar, Yeni haftada altın fiyatları ne olur?” diye araştırma yapıyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, 9 Ağustos Pazartesi sabahı günün ilk saatlerinden itibaren Kapalıçarşı anlık altın fiyatları takip ediliyor. Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu diye merak eden vatandaşlar için son veriler haberimizde. İşte altında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 481,92

SATIŞ(TL) 482,04

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 783,00

SATIŞ(TL) 800,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.564,00

SATIŞ(TL) 1.600,00

9 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.126,00

SATIŞ(TL) 3.188,00