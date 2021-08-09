Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı yatırımcılar ve birikim yapma planı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın-Döviz 09.08.2021, 08:52
Haftanın ilk işlem gününde yatırım yapmaya hazırlanan vatandaşlar, Yeni haftada altın fiyatları ne olur?” diye araştırma yapıyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, 9 Ağustos Pazartesi sabahı günün ilk saatlerinden itibaren Kapalıçarşı anlık altın fiyatları takip ediliyor. Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu diye merak eden vatandaşlar için son veriler haberimizde. İşte altında son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 481,92
SATIŞ(TL) 482,04
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 783,00
SATIŞ(TL) 800,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.564,00
SATIŞ(TL) 1.600,00
9 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.126,00
SATIŞ(TL) 3.188,00
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