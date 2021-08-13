Altın fiyatlarında son durum

13 Ağustos Cuma haftanın son iş gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün an itibarıyla yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 483 TL'de olan gram altın fiyatlarının düşüşe geçip geçmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 13 Ağustos 2021 Cuma gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 13 Ağustos altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 483,38

SATIŞ(TL) 483,47

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 789,00

SATIŞ(TL) 803,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.578,00

SATIŞ(TL) 1.605,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.146,00

SATIŞ(TL) 3.197,00