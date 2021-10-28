Altın fiyatlarında son durum
Son olarak gram altın fiyatının 550 TL’nin altına düşmesiyle piyasalar oldukça hareketlendi. Haftanın dördüncü gününde altındaki son durum merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 28 Ekim bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika…
Altın-Döviz 28.10.2021, 09:06
28 Ekim Perşembe günü altın fiyatları canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Bugün gram altın 549 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 872 liradan işlem görüyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı kullanılan ve ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika verileri.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 549,64
SATIŞ(TL) 549,71
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 872,00
SATIŞ(TL) 900,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.744,00
SATIŞ(TL) 1.811,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.489,00
SATIŞ(TL) 3.610,00
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü