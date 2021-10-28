Altın fiyatlarında son durum

28 Ekim Perşembe günü altın fiyatları canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Bugün gram altın 549 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 872 liradan işlem görüyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı kullanılan ve ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika verileri.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 549,64

SATIŞ(TL) 549,71

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 872,00

SATIŞ(TL) 900,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.744,00

SATIŞ(TL) 1.811,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.489,00

SATIŞ(TL) 3.610,00