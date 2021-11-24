Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 2021'e 450 TL civarında başladıktan sonra dolar kurundaki gerileme ve küresel altın fiyatlarının 1.600 dolar seviyesine inmesiyle Şubat ayında 398 TL'ye kadar gerilemişti. Sonrasında dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle kademeli bir şekilde değer kazanan gram altın, Haziran'da 527 TL'ye çıktıktan sonra yaz aylarını sakin bir seyirle geçirmişti.

Ekim'den itibaren dolar kurundaki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki toparlanmayla tırmanışa geçen güvenli liman gram altın, Ekim'de geçen seneki rekorunu da egale etmişti.

Saat 09.15 itibari ile gram altın 759 liradan alıcı bulurken çeyrek altın da 1.249 liradan satılıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Bu hafta veya önümüzdeki hafta başından itibaren hızlı bir geri çekilme süreci bekliyorum. Bunu bugüne kadar "Satmayı Sevmem" diye düşünen biri olarak söylüyorum" tahmininde bulundu.