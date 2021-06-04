Altın fiyatlarında son durum

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merakla araştırılıyor. Güncel altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için altın fiyatlarını haberimize ekledik. Gün içinde altın almak veya bozdurmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatlarında alış ve satış durumunun son hali haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:520,64 TRY Satış Fiyatı:524,73 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:841,00 TRY Satış Fiyatı:863,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.671,00 TRY Satış Fiyatı:1.726,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.343,00 TRY Satış Fiyatı:3.439,00 TRY

Altın ve dolar fiyatları son günlerde yönünü yukarı çevirmiş durumda. Konuyla ilgili açıklamalarda Dr. İnanç Sözer ," Altın fiyatları bugün pozisyon ayarlaması olarak tanımlanabilecek gümüş öncülüğündeki satışların etkisiyle yeniden 1.900 dolar seviyesinin altına inse de, uzun vadeli yatırımcılar için halen çok cazip olmaya devam ediyor. 2022 sonunda 2.700 dolarlık altın fiyatları öngörüm ışığında, düşüşlerin geçici olacağını düşünüyorum." dedi.

Vakıf Yatırım, fiyat analizinde ise ifadeler kullanıldı: "Sabah saatlerinde 8.59 seviyesinden işlem gören dolar/TL kurunda kısa vadede 8.67 ve 8.77 direnç, 8.58 ve 8.50 destek olarak izlenebilir.

FİYATLAMALAR AÇISINDAN ÖNEMLİ OLACAK

Ayrıca Cuma günü Moody's Türkiye için kredi değerlendirme raporunu açıklayacak. Küresel tarafta ise PMI verileri ve ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak.

Ons altında yukarı yönlü trend sürüyor olsa da, 1.900 üzerinde yükseliş ivme kaybına uğramış durumda. Teknik olarak aşırı alım bölgesinde olan altında olası kar satışlarında 1.875 ve 1.850 destek olarak izlenebilir.

1.850 destek seviyesi korundukça yukarı yönlü hareketin 1.950 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. ABD tarafında açıklanacak olan istihdam verileri bu hafta fiyatlamalar açısından önemli olacak."

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TAHMİN

Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz: "Ons altın 1900$ çevresinde tutunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakin seyri, dolardaki yatay görünüm altını bu açıdan destekliyor. Fed üyelerinin açıklamaları hafta içerisinde takip edildi.

Enflasyona dair endişeleri dindirmeye çalışıyorlar ancak piyasalar yine kararsız. ABD'de açıklanan veriler piyasaları tatmin etmeye devam ediyor.

Bu durumda Fed'in politikasına dair belirsizlikleri gündeme getiriyor. Risk iştahı çok güçlü kalamıyor. Altında kendisini beslemeye çalışıyor ancak tahvil faizinin görünümü de altına zaman zaman baskı yarattığı için altında tam olarak bir yükseliş ivmesi yakalamıyor.

Bugün ve yarın ABD'de açıklanacak veriler altın açısından da izlenmeli. Oynaklık yaratabilir. Ons altın için 1910$ - 1919$ - 1931$ dirençler, 1895$ - 1885$ - 1874$ destekler olarak izleniyor."

Kaynak: Milliyet