Altın fiyatlarında son durum

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika rakamları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu noktada canlı rakamlar önem kazanırken özellikle sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metalde bugün çeyrek altın 806 liradan işlem görüyor. Buna göre; 26 Temmuz bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 496,80

SATIŞ(TL) 496,89

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 806,00

SATIŞ(TL) 824,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.611,00

SATIŞ(TL) 1.648,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.217,00

SATIŞ(TL) 3.281,00