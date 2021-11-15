Altın fiyatlarında taze rekor
Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış dengesi hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde önem taşıyor. Peki 15 Kasım Pazartesi bugün cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç liradan alınıp satılıyor? İşte altın fiyatları ile ilgili son rakamlar...
Altın-Döviz 15.11.2021, 08:39
Altın fiyatları ile ilgili alış satış verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Hem hediyelik eşya olarak hem de yatırım aracı olarak kabul edilen sarı metal canlı rakamlar bu noktada merak ediliyor. 15 Kasım Pazartesi bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 600,42
SATIŞ(TL) 600,72
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 955,00
SATIŞ(TL) 983,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.910,00
SATIŞ(TL) 1.975,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.820,00
SATIŞ(TL) 3.935,00
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