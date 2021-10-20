Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
Altın ekonominin merkezinde yer almasından ötürü alış ve satış verileri önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları takibi ve alış satış verileri 20 Ekim 2021 Çarşamba.
Altın-Döviz 20.10.2021, 08:50
Canlı altın fiyatları için araştırmalar sürüyor. Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metal için alış ve satış verileri bu noktada önem kazanırken 20 Ekim Çarşamba gram altın ise 530 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 530,12
SATIŞ(TL) 530,20
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 856,00
SATIŞ(TL) 874,00
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ(TL) 1.712,00
SATIŞ(TL) 1.749,00
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ(TL) 3.413,00
SATIŞ(TL) 3.484,00
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parçalı az bulutlu
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