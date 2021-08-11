Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip edilirken sarı metalin grafiğindeki beklenmedik düşüş hareketi yatırımcıları harekete geçirdi. Milyonlarca kişinin şimdilerde aklında “Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi?” soruları yer alıyor. Peki, 11 Ağustos 2021 Bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 479,54

SATIŞ(TL) 479,64

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 781,00

SATIŞ(TL) 795,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.564,00

SATIŞ(TL) 1.590,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.116,00

SATIŞ(TL) 3.168,00