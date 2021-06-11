banner39

Altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.365,00 liraya düştü.

Altın-Döviz 11.06.2021, 12:27
Altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.365,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 515,60 516,80 507,50 507,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.405,00 3.426,00 3.344,00 3.365,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 472,00 476,00 463,00 467,00
Lira(Tam) Ziynet 3.327,00 3.347,00 3.268,00 3.288,00
Yarım Ziynet 1.664,00 1.674,00 1.634,00 1.644,00
Çeyrek Ziynet 832,00 837,00 817,00 822,00

AA

banner53
#altın #altın fiyatları
Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?