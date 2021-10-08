Altın fiyatlarının artması bekleniyor

Son göstergeler yılın ilk yarısında yaşanan hızlı toparlanmanın ikinci yarıda yavaşlayabileceğine işaret ederken enflasyondaki yükselişin devam etmesi yatırımcıları düşük büyüme ve yüksek enflasyon konusunda endişelendirmeye başladı.

Dünya Altın Konseyi (WGC), düşük büyüme ve yüksek enflasyonun olduğu stagflasyon ortamında, faizsiz varlıklar için fırsat maliyetinin de azaldığını vurgulayarak, en iyi performansı güvenli varlıkların gösterdiğine dikkat çekti.

Altının bu dönemlerde artan belirsizlikler, zayıflayan hisse piyasaları, düşük faiz oranları ve zayıf ABD dolarından destek bularak iyi getiriler sağladığını belirten WGC, küresel büyümeye dair endişelerin Borsalarda bir düzeltme gelme ihtimalini ön plana çıkardığını ifade etti.

Konsey, hisse piyasalarının Mart 2002’den bu yana gerçekleşen yükselişinin gerçekten etkileyici olduğunu fakat değerlemelerin ekonomik temellerin çok ötesinde arttığını söyledi.

Bundan dolayı portföyde çeşitli varlıkların bulundurulmasının giderek önem kazandığını belirten WGC, belirsizlik zamanında birçok varlığın korelasyonunun arttığını ama altının riskli varlıklarla bu zamanlarda ters bir korelasyon içerisinde bulunduğunu, riskli varlıklar yükselirken pozitif bir ilişki içerisinde bulunabileceğini de vurguladı.

Bloomberg analistleri de altının enflasyona karşı koruma sağlamaya dayalı geleneksel rolünün 2021’de zayıfladığını fakat stagflasyon endişelerinin değerli metal için bir dönüm noktası olabileceğinin altını çizdi.

Analistler altının tarihsel olarak enflasyonu ‘hedge’ etmek için kullanıldığını ama aynı zamanda faizlerdeki artışlara karşı hassas olduğunu da belirterek, “Yatırımcılar, merkez bankalarının yakın zamanda parasal teşvikleri azaltacağına ve faizleri yükselteceğine odaklandı” dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının ve ekonomik toparlanmanın kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. İstihdam verilerinin zayıflaması ve stagflasyon endişeleri varlık alımının erteleneceğine dair beklentileri artırarak altın fiyatlarını destekleyebilir.

BloombergHT