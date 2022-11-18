Altın güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.057 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,7 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.053 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1.057 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.055 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,7 azalışla günü 1.761 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.766 dolardan işlem görüyor.

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle altın fiyatlarında oynaklığın arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.