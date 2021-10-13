Altın hızla yükselmeye başladı

1.63 seviyesine çıkarak 4 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi gören ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün1.56'ya geriledi ve faizdeki düşüşle beraber ABD'den gelecek TÜFE verisi öncesi ons altın 1.773 dolara yükseldi.

Beklenti altında artış gösteren istihdam verisinin ardından 1.781 dolara çıkan kıymetli metal günün devamında kısa sürede kazançlarını geri vermişti. Bugün ise tahvildeki gerilemeden destek alarak yükselen fiyatta TÜFE verisinin etkili olması bekleniyor.

%5,4'e yükselerek 2008 sonrası zirveye çıkan enflasyonda manşet tarafında belirgin bir düşüş olmamasına karşın çekirdek kalemde Ağustos ayında düşüş olmuştu, Fed de enflasyondaki yükselişin geçici olacağı görüşünde, fakat son aylarda %5'i koruyan TÜFE'deki düşüşün sınırlı kalması “geçici” beklentisini uzatabilir.

Ons altın tarafında enflasyon verisi ile görülecek fiyatlamada 1.782-1.787 dolar aralığı gün içi direnç bölgesi olarak izlenirken 1.750 dolar ise destek olarak görülüyor.

USD/TRY kurundaki yükselişin Eylül ayında hızlanmasıyla yükselişe geçen gram fiyatı, bugün kurdaki zirve seviyelere ek ons tarafındaki yükselişle beraber son 4 ayın zirvesine çıktı.

Dün 513 TL'ye çıkan gram fiyatı bugün 515 TL'yi aştı ve ayın ilk yarısında %2,6 primlendi. Gram fiyatında 525 TL seviyesi direnç olarak görülüyor. En büyük desteği kurdan alan fiyatta onsun 1.790 doları aşması durumunda yıl içi zirve seviyelere doğru hareketlilik hızlanabilir.

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