Altın out, gümüş in!

Uzmanlar ise fiyatların yükseleceğini tahmin ediyor. Para dergisinin haberine bugünlerde onsu 26 dolar, içerde ise gramı 6.3 TL seviyelerinden işlem gören gümüş için şimdi herkes "İkinci dalga yaşanır mı?" sorusunu soruyor.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, pozitif beklentilerin artması nedeniyle bu metala yatırımın yapıldığını belirterek, "Gümüş yatırımına orta vadeli bakıyorum ve hikayesi olduğunu düşünüyorum." dedi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ise, Gümüşün 40-50 dolarlara yükselebileceğini ancak riskli bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor.

Değerli metal uzmanları, gümüşe yatırım yapmak isteyenlere kontrat almalarını öneriyor. Bunun için bir aracı kuruluşta hesap açılmalı. Bazı kurumlar müşterilerine alım satım seviyeleri konusunda da danışmanlık hizmeti veriyor.