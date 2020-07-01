Altın, salgında zirvesini gördü

Dünya ekonomilerinde açılma adımları arka arkaya gelse de koronavirüsün yayılma hızı kontrol altına alınamıyor.

Yeniden artışa geçen vaka sayıları da piyasalarda güvenli liman olarak algılanan altın ve diğer metallerde fiyatları yükseltiyor.

ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan gibi ülkelerde yüksek sayıda yeni koroanavirüs vakası tespit edilmeye devam edilmesinin etkisi ile spot altın fiyatı bu sabah pandeminin başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 1784 dolar/ons seviyesine kadar çıktı.

Spot altın bu fiyat seviyesini en son 5 Ekim 2012'de görmüştü. Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatı da bu sabah 18,29 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.