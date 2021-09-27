Altın yeni haftada tekrar kritik eşiğin üzerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem günü altının onsu ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,80 üzerinde 500 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 501 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.758 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, buna paralel altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruduğunu kaydetti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, hafta boyunca da merkez bankası başkanlarının konuşmalarının izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek, 1.762 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA