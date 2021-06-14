Altın yeni haftaya nasıl başladı

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın ilk gününde de ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları, hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi. Bin 900 dolar seviyelerinden bin 864 dolarlara gerileyen ons altın, fiyatları da aşağı çekti. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan çeyrek altın güne 813 liradan başladı. Peki, düşüş seyri gösteren altın fiyatlarında son durum ne? İşte 14 Haziran 2021 altın piyasasında son rakamlar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 502,78

SATIŞ(TL) 502,87

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 813,00

SATIŞ(TL) 829,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.627,00

SATIŞ(TL) 1.659,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 3.250,00

SATIŞ(TL) 3.306,00

Yeni Şafak