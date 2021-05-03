Altın yeni haftaya yükselişle başladı

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye'de uygulanan tam kapanma süreci devam ederken yatırımlarını altına yapan çoğu kişi de altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altında, koronavirüs ile ilgili küresel gelişmeler ve yurt içi piyasaları anbean izleniyor. Koronavirüs döneminin göz yatırım aracı altında son durum, analistlerin yorumlarının yanında 'Altın ne olur? Yükselir mi, düşer mi? Altın alınır mı?' soruları da ön plana çıkıyor. Peki, Gram altın fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek ne kadar? Bugün altının gramı ne kadar? İşte Bugün anlık altın fiyatı (3 Mayıs 2021)...

Altın fiyatları 2021 yılının ilk üç ayında zayıf bir performans gerçekleştirmişti. Fakat Nisan ayı ile birlikte bu performans yerini toparlanma hareketlerine bıraktı. ABD kanadında hazine tahvil faizlerinde yaşanan düşüşler, dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta ise piyasalar FOMC toplantısını takip etti.

Bu toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ve faizi artırmayı konuşmak için henüz erken olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamalar ve güvercin Fed altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi. Nisan ayına 1706 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatları, yukarı yönlü hareketlenmeler ile Nisan ayını yüzde 3.50’nin üzerinde değer kazanımı ile kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar 17:00’da ABD kanadından gelecek olan ISM imalat satın alma müdürleri endeksi verisini ve 21:20’de konuşma yapması beklenen Fed Başkanı Powell’ın konuşmasını takip edecek.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 472,21

Satış: 473,36

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 751,58 TL'den Satış: 768,76 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.112,00

Cumhuriyet altını satış: 3.159,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.498,46

Yarım altın satış: 1.537,52

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.100,27

Tam altın satış: 3.178,48

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.090,00

Ata altın satış: 3.198,00

Kaynak: Gazete Vatan