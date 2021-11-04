Altın yükseldi

Dün FOMC toplantısı öncesi 1.758 dolara gerileyen ons altın, Fed'in beklentilere paralel kararı ve faiz artırımı için erken olduğunu vurgulaması ile günü 1.769 dolardan kapattı. Dünyada yükselen enflasyon altını desteklese de merkez bankalarının faiz artırımları risk. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankasının bugünkü toplantıda faizi sabit tutması ve Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin %16 ile zirveye çıkmasının ardından kıymetli metal yükselişe geçti. Fiyat düne göre %1,3 oranında primlenerek 1.793 dolara yükseldi.

USD/TRY kurunun 9,50 denemesinin ardından dün ve bugün 9,70 üzerine atak göstermesi ile yurt içinde gram altın 550 TL seviyesini korudu. Bugün ons ve dolar kuru bileşenlerinin yükselmesiyle gram fiyatı %1,5 primlenerek 561 TL'ye çıktı, bu seviye 25 Ekim'deki 567 TL'lik tarihi rekor sonrası en yüksek seviye oldu.

Ons altında son hareketlerde aşılamayan 1.815 dolar seviyesi direnç olarak görülürken, dolar kurunda 9,70 seviyesi üzeri yeni bir tarihi zirve olasılığını güçlendiriyor ve gram bileşenlerindeki yükselişin sürmesi durumunda fiyatta da en yüksek seviyeler yeniden test edilebilir. 545 TL kısa vadeli işlemlerde destek olarak takip ediliyor.

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