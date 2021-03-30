Altın yükselişle başladı! İşte çeyreğin fiyatı
Çeyrek altın 742 lira, cumhuriyet altını 3.020 liradan satılıyor.
Altın-Döviz 30.03.2021, 10:45
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne de dolar kuruna paralel artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, cumhuriyet altını da 3.020 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor.
AA
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