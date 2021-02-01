Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 435,5 liradan işlem görüyor.
Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 434 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya altının ons fiyatına paralel değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 435,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 705 lira, Cumhuriyet altını da 2.888 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.865 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
AA