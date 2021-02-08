Altında yükseliş var! İşte son durum

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 412,4 liradan işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 410,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 412,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 669 lira, Cumhuriyet altını da 2.738 liradan satılıyor.
AAGüncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 11:35