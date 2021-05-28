Altın yükselmeye devam edecek mi?

Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın şu an için 517 seviyelerinde bulunuyor. Ons altın 1.900 dolar üzerindeki seviyesini kaybederek, 1.894 dolar seviyesine geriledi. Çeyrek altın ise dün günü 840,47 ile kapatırken bugün günü yükseliş göstererek 852,14 seviyesi ile açtı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Güne 519,40 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 517,93 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 512,99, en yüksek 519,86 seviyelerini gören Gram Altın, günü 518,31 seviyesinde kapattı.

Güne 852,14 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 849,72 TL’den işlem görüyor. Dün gören Çeyrek Altın, günü 840,47 seviyesinde kapattı.

Güne 1.704,27 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 1.698,18'dan işlem görüyor.

Güne 3.374,17 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 3.362,09 TL’den işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.349,62 seviyesinde kapattı.

Güne 3.470,33 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 3.457,79'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.446,00, en yüksek 3.460,00 seviyelerini gören Cumhuriyet Altını, günü 3.453,00 seviyesinde kapattı.

Güne 3.470,33 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 3.458,32'dan işlem görüyor.

28 Mayıs itibariyle Ziynet altının alış fiyatı 3.285,48 TL, satış fiyatı ise 3.350,17 TL.

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