Altında uçuş devam..Gram altın 413 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 412,9 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün günü, yüzde 1,6 yükselişle 1.871,8 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 2 değer kazanan gram altın 412,4 lirayla rekor kapanış yaptı.

Yeni güne de yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 413,1 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 412,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 679 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.

Yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1.875 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.

Kaynak: AA