Altının gram fiyatı yükseldi

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 994 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 995 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.670 liradan satılıyor.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından günü yüzde 0,4 azalışla 1.666 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Analistler, tahvil piyasasının görece rahatlaması ile altının ons fiyatının dar bant içindeki dalgalı seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükseldiğini aktaran analistler, 100 baz puanlık artırım beklentilerinin de fiyatlamalara girdiğini dile getirdi.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sona eren tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü anımsatarak, gözlerin Banka'dan gelebilecek olası açıklamada olacağını kaydetti.

Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.