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Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 447 bin liraya geriledi.

Altın-Döviz 02.04.2021, 17:29
Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 446 bin 741 lirayı, en yüksek ise 451 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 447 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 996 bin 448,25 lira, işlem miktarı ise 602,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 289 milyon 517 bin 892,45 lira oldu.

AA

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#altın
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