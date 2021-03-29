Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 445 bin 430 lirayı, en yüksek ise 453 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 453 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 740 milyon 283 bin 615,55 lira, işlem miktarı ise 1.668,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 756 milyon 321 bin 319,45 lira oldu.