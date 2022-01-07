Aralık ayında en çok dolar kazandırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,51, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,67 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %5,55 ve külçe altın %5,14 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,88, mevduat faizi (brüt) %14,97 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %19,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro %10,66, külçe altın %10,23 ve BIST 100 endeksi %2,87 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %10,86 ve DİBS %15,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,37 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,46 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,06 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %29,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %2,27 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %5,12, Euro %9,23, BIST 100 endeksi %21,32, mevduat faizi (brüt) %36,26 ve DİBS %44,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %25,43, Euro %19,99 ve BIST 100 endeksi %4,00 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %15,73 ve DİBS %26,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.