Avro değer kazanmaya devam ediyor
Önceki günü 18,51 seviyesinde tamamlayan avro/TL bu sabah 18,53 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 26.10.2022, 09:13
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, avro 18,5370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan satılıyor. 18,5350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,5370 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5930 lira, avronun satış fiyatı ise 18,5150 lira olmuştu.
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