Avro ve dolar arasındaki fark yeniden açılıyor
Dolar/TL'de yatay seyir devam ederken, avro/TL 18,75 seviyesine yaklaşmış durumda.
Altın-Döviz 27.10.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6040 liradan, avro 18,7490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6020 liradan alınan dolar 18,6040 liradan satılıyor. 18,7470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,7490 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 18,6930 lira olmuştu.
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