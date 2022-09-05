Avro yine düştü
Geçen haftanın son işlem gününde 18,21'den kapanan dolar/TL yatay seyrini korurken, kapanışta 18,25 olan avro/TL 18,01 seviyesine geriledi.
Altın-Döviz 05.09.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2190 liradan, avro 18,0120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,2170 liradan alınan dolar 18,2190 liradan satılıyor. 18,0100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0120 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,2150 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2580 lira olmuştu.
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