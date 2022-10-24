Avro yükseldi
Geçen haftanın son işlem gününde 18,20 seviyesinde olan avro/TL yeni günde 18,30'larda işlem görüyor.
Altın-Döviz 24.10.2022, 09:17
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5940 liradan, avro 18,3020 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,5920 liradan alınan dolar 18,5940 liradan satılıyor. 18,3000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3020 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5930 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2000 lira olmuştu.
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