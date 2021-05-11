Bugün altın fiyatları kaç TL?

Gram altın bir süredir yükselişini devam ettirirken üst üste 7 gün günü yükselişle açtı. Aynı seyrini bugün de devam ettiren Gram altın, vatandaşın dikkatini çekiyor. Altının ons fiyatı yükseliş yaşayarak 11 Mayıs itibariyle $1.835,82’dan işlem görüyor. Ons altın fiyatındaki yükselişe paralel olarak ise altın fiyatlarında da bir yükseliş yaşanıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Güne 488,70 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 488,81'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Güne 801,78 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 801,87'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Güne 1.603,55 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,05 artışla 1.603,18'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.602,83 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

Güne 3.174,76 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,04 artışla 3.173,46'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN FİYATI

11 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Güne 3.265,24 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,10 artışla 3.265,87'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.263,48 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI FİYATI

Güne 3.265,24 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 3.265,80'dan işlem görüyor.

Kaynak: Mynet