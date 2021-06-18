Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 18 Haziran 2021 Cuma gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor.

Altın fiyatları 18 Haziran Cuma gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta 525 TL seviyelerini gören gram altın fiyatları dün 505 lira bugün ise 499 lira seviyesine kadar geriledi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 499,82

SATIŞ(TL) 499,91

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 810,00

SATIŞ(TL) 825,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.621,00

SATIŞ(TL) 1.652,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.235,00

SATIŞ(TL) 3.291,00

Yeni Şafak