Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

9 Temmuz Cuma sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salgın döneminde altın fiyatları uzun süre yukarı yönlü hareketi sürdürmüş, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kritik bir düşüş hareketi yaşamıştı. Fiyatlardaki bu dalgalanmalar sonrası yatırımcının sarı metale ilgisi arttı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 9 Temmuz 2021 Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 503,76

SATIŞ(TL) 503,83

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 816,00

SATIŞ(TL) 831,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.632,00

SATIŞ(TL) 1.663,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.258,00

SATIŞ(TL) 3.311,00