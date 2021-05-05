Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu

ABD faizleri geçen haftaya oranla yüksek seyrini koruyor. Bu da altının 1795 direncini aşmasını engelliyor. Kısa vadeli yükseliş eğilimi gösteren ons altın dün 1800 direncini kıramadı. Bu haftaki veriler altın için de önemli olacak. Analistler bu hafta değerli madenin 1.800 direncinin kırabileceğini belirtiyor. Gram altın fiyatı da dolardan güç alarak, döviz kurunda görülen yukarı yönlü seyir sonrası yükseliş eğilimi devam ediyor. Analistlere göre, gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 480 ve 485 TL direnç seviyeleri takip edilecek. Peki, Peki, Altında son durum ne? Altının gramı ne kadar oldu? Altın ne olur? Altın yükselir mi? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? 5 Mayıs altın fiyatları ve çeyrek altın, gram altın, tam altın alış satış fiyatları...

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.781 dolardan işlem görmeye devam ediyor

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

476,14 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 476,21 liradan, 3 bin 112,00 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 159,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 100,27 liradan alınan tam altın 3 bin 178,48 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.498,46 TL alış 1.537,52 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.498,46 liradan alınan yarım altın 1.537,52 liradan ve 751,58 liradan alınan çeyrek altın 768,76 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 428,40 TL alış 428,81 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ALTIN YORUMLARI

Analistler, küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişelerinin belirlediğine işaret ederek, enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

ONS ALTIN...

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu OrtağıGeçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayan ve yeni hafta başına kadar devam eden ABD 10 yıllıklarında yaşanan 1,62 seviyelerine geri çekilme etkisiyle yeni haftaya ons altın 1.777 dolar ve üzeri denemeler ile başladı. Dolar endeksinin ise 91.2 seviyelerindeki yatay seyri ons altının 1.777 dolar üzerinde yerleşme çabalarını şu anda biraz kısıtlıyor.

Bu hafta genel olarak makro veri ajandasının yoğun olduğu bir hafta olarak öne çıkarken küresel ajandada ABD; ticaret dengesi, 60 üzeri beklenen PMI rakamları ve özellikle Cuma günü açıklanacak istihdam piyasası verileri ile ön plana çıkıyor. Cuma günü karşılanacak işsizlik oranının da yüzde 6 seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor. ABD’den gelecek bu veriler ışığında güçlenen ekonomiye dair göstergelerin kuvvetlenmesi, dolar endeksini 91 seviyelerinin üzerine çıkararak ons altın fiyatı üzerindeki baskıyı devam ettirecektir diye düşünüyorum.

Bu baskı neticesinde aşağıdaki 1.772 dolar desteğinin kırılma ihtimali ons altın fiyatını bu hafta 1.700 dolar altına itebilir. Yukarı yöndeki hareketlerde ise 1.777 dolar üzerinde yerleşmesi halinde gözlem altına alacağımız ilk direnç seviyesi 1.784 dolar olarak ön plana çıkıyor.

Ons altında yukarıda bahsettiğim senaryoların gerçekleşmesi halinde gram altın fiyatında ana belirgin etken dolar/TL kurundaki hareketler olacaktır diye düşünüyorum. Bu da kendisini Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu kararı sonrasında açıklanacak basın açıklaması sonrasında gösterecektir.

Geçtiğimiz hafta başında en yüksek 8.48TL’yi gören dolar/TL kuru karşılığında gram altın fiyatının da 485TL’ye yükseldiğini görmüştük. Bu hafta dolar/TL kurunda yeniden 8.40TL üzeri seviyelerin test edilmesi halinde gram altının 480TL üzeri hareketleri yeniden gündeme gelebilir. Gram altın tarafında bu haftaki seyrin, sonraki haftalar için bize önemli ipuçları vereceğini düşünüyorum. O nedenle riskli hareketlerden kaçınarak daha çok izleme yönünde bir tavır sergilemek uygun olabilecektir.

CUMA GÜNÜ KRİTİK!

Gram altında yükselişlerin ön planda olduğu bir süreçteyiz. Daha önceki yazılarımda TL’deki risklerden kaynaklı olarak gram altında da yükselişlerin olabileceğini ifade etmiştim.

Türkiye’de üretici fiyatları (ÜFE) ile tüketici fiyatları (TÜFE) arasındaki makas 18 puana yükseldi. Bu durum enflasyon için gelecek süreçte yukarı yönde risklerin olduğunun sinyalini veriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) kuvvetli bir aksiyon gelmediği sürece TL’deki mevcut baskı devam edebilir. Burada 8.50 TL eşiği izlenmelidir. Kur son 6 aydır bu seviyeden sürekli olarak baskı yedi.

ABD 10 yıllık faizlerinin teknik olarak pozitif alanda seyrettiğini söyleyebilirim. Yüzde 1.53 üzerinde kalındığı sürece faizlerin yukarı potansiyeli sürecektir. Bu durum ons altın için baskı yaratabilir.

Bu hafta gözler cuma günü ABD’den gelecek olan istihdam verilerinde olacak. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranında kuvvetli beklentiler var. Olası zayıf veriler ons altın için pozitif olacakken, beklentilerin karşılanması durumunda ons altında baskı görebiliriz.

Ons altında teknik olarak 1800 dolar seviyesini kısa vadeli direnç olarak izliyorum. Bu eşik geçilemediği sürece yükselişlerin kuvvetli olmasını beklemiyorum. Olası düşüşlerde ise, 1760 desteği kritik olacaktır. Kısacası ons altın bir bant hareketi yapıyor. Gelecek kırılmalara göre aksiyon alınmalıdır. ABD faizlerinin seyri düşünüldüğünde aşağı yönde hareketler ön planda olabilir.

Gram altın özelinde, teknik olarak yukarı yönde eğilim devam ediyor. 463 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yöndeki potansiyelinin süreceğini düşünüyorum. Yukarıda 485 TL geçilirse 500 TL hedeflenebilir.

Kaynak: Gazete Vatan