Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

13 Temmuz Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün an itibarıyla yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 502 TL'de olan gram altın fiyatlarının düşüşe geçip geçmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz 2021 Salı gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 13 Temmuz altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 502,07

SATIŞ(TL) 502,16

ÇEYREL ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 813,00

SATIŞ(TL) 828,00

13 TEMMUZ YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.627,00

SATIŞ(TL) 1.656,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.249,00

SATIŞ(TL) 3.300,00