Çeyrek altın kaç para?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 447 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 448 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 447,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 734 lira, cumhuriyet altını da 2.990 liradan satılıyor.

AA