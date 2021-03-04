Altının gramı 411 lira! İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 410,9 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 410,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 410,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.728 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.702 dolarla 9 Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1.719 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

AA