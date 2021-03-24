Çeyrek altın kaç para?
Çeyrek altın 725 lira, cumhuriyet altını 2.940 liradan satılıyor
Altın-Döviz 24.03.2021, 11:56
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 445 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lirayı gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 442,1 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 445 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.
AA
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