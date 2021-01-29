Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 437,6 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 434,5 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 437,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 710 lira, cumhuriyet altını da 2.906 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
AA