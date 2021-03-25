Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 441 liradan işlem görüyor.
Altın-Döviz 25.03.2021, 11:04
Dün ons fiyatındaki yükselişin ve dolar kurundaki dalgalanmanın etkisiyle 447,1 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 442,5 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 441,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük artışla 1.734 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.733 dolardan alıcı buluyor.
AA
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