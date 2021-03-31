Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor.
Altın-Döviz 31.03.2021, 11:22
Dün dolar kurundaki yükseliş ve ons altının fiyatındaki düşüşün etkisiyle yatay hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,02 altında 451,8 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 452,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını da 3.010 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,6'lık azalışla 1.685 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.684 dolardan alıcı buluyor.
AA
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