Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 450,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 452,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.030 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün olduğu gibi 1.720-1.740 dolar bandındaki dalgalı seyrini bugün de sürdürüyor. Ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.730 dolardan işlem görüyor.

AA