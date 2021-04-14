Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın 745 lira, cumhuriyet altını 3.035 liradan satılıyor.
Altın-Döviz 14.04.2021, 11:10
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 454,8 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455,6 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 454,8 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, cumhuriyet altını da 3.035 liradan satılıyor.
AA
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