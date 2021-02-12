Çeyrek altın kaç para oldu?

Çeyrek altın 672 liradan satılırken, cumhuriyet altını 2.755 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın kaç para oldu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 411,2 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 411,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.755 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.819 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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