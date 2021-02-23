Çeyrek altın kaç para oldu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 408,2 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 409,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 408,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, cumhuriyet altını da 2.750 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.810 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
AA