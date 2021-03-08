Altın yükselişle başladı! İşte çeyreğin fiyatı

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel sınırlı da olsa artış kaydeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 411,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 413 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını da 2.748 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, ABD'de Senato'da kabul edilen ekonomik destek paketi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin neden olduğu tedirginliklerden bulduğu destekle 1.714 doları görse de bu seviyelerde tutunamadı ve şu dakikalarda 1.700 dolardan işlem görüyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 11:34