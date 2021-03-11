Çeyrek altın kaç para oldu?

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 416,6 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 416,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını da 2.795 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,6'lık kazançla günü 1.726 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 1.737 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
AAGüncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 12:35